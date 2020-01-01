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وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود تقدم استقالتها

الإثنين 10 أغسطس 2020 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود تقدم استقالتها


وكالات

قدمت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم ، اليوم الاثنين، استقالتها إلى رئيس الوزراء حسان دياب.

وتعد هذه الاستقالة في حكومة دياب الثالثة من نوعها، حيث أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، أمس الأحد استقالته من الحكومة، وذلك بعد ساعات على استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.

كذلك قدم عدد من النواب استقالاتهم من مجلس النواب، من بينهم أعضاء يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية، التي تشهدها البلاد.

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