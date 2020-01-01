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بالأسماء.. "شباب الخليل" يجدد عقود 12 لاعبا

الإثنين 10 أغسطس 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. "شباب الخليل" يجدد عقود 12 لاعبا


الخليل / سما /

أكدت إدارة نادي شباب الخليل بالضفة المحتلة, تجديد عقود غالبية لاعبي الفريق الأول, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2020-2021.

وذكرت إدارة "العميد", أنها جددت عقود اللاعبين خيري عابدين, ويوسف الأشهب, ومهند فنون, ووائل الشعراوي, وشاهر الطويل, وزيد الطروة، ومحمد الطويل، وأحمد العطاونة، وإسلام صغير، ومحمد ديرية، ويحيى أبو فارة, وإبراهيم سلهب.

كما قررت إدارة النادي بعد الاتفاق مع المدير الفني الجديد بشير الطل, تصعيد الناشئين قصي النجار, وحمزة حميدات للفريق الأول.

يشار إلى أن "العميد" أنهى دوري المحترفين في المركز الرابع برصيد 36 نقطة, بفارق 15 نقطة خلف "البطل" مركز بلاطة.

#شباب الخليل

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