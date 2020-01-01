السبب وراء رغبة بيرلو بضم إيسكو إلى يوفنتوس

وكالات / سما /

كشف موقع “فوتبول إيطاليا” تصريحات سابقة لأندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس تتنبأ بالخطة التي سيلعب بها في الموسم القادم، وتوضح أيضاً السبب وراء رغبته بالتعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد.

وأكدت العديد من المصادر الصحفية رغبة أندريا بيرلو بجلب إيسكو إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي، مستغلاً الوضع الصعب الذي يعيشه اللاعب في ريال مدريد، حيث خرج من حسابات المدرب زين الدين زيدان في الأشهر الأخيرة.

وكان أندريا بيرلو قد ناقش هذه القضايا خلال بث مباشر مع زميله فابيو كانافارو قبل بضعة أشهر، ولم يكن يعلم في ذلك الوقت أنه سيتولى تدريب يوفنتوس خلفاً لماوريسيو ساري عقب نهاية الموسم.

وقال الدولي الإيطالي السابق لزميله كانافارو في ذلك الوقت “أحب خطة 4-3-3، لكن هذا يعتمد على اللاعبين الذين أملكهم، أريد الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، والاستمرار في تمرير الكرة حتى خلف مقاعد البدلاء إذا لزم الأمر”.

وتابع “المشكلة الرئيسية في يوفنتوس هي خط الوسط، لقد وقّعوا مع كريستيانو رونالدو، لكن عليهم إيجاد الطريقة الصحيحة لتقديم المساعدة له. اعتقد أن يوفنتوس يحتاج للاعب مثل إيسكو”.

ومن خلال هذه التصريحات، يتضح أن بيرلو ينوي التوقيع مع إيسكو لكي يلعب كصانع ألعاب خلف كريستيانو رونالدو في خطة 4-3-3 على شكل الماسة، فهذا سيوفر من جهة تمريرات حاسمة لكريستيانو رونالدو، ومن جهة أخرى سيرفع نسبة الاستحواذ كون النجم الإسباني يمتاز بقدرة كبيرة على الاحتفاظ بالكرة وبالتمرير القصير والطويل.