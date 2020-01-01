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ماذا قال بيريز لفاران عقب وداع دوري الأبطال؟

الإثنين 10 أغسطس 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال بيريز لفاران عقب وداع دوري الأبطال؟


وكالات / سما /

وجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، رسالة تحفيزية إلى رافائيل فاران، عقب خسارة الفريق الملكي ضد مانشستر سيتي، بهدفين لهدف، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستغل مانشستر سيتي هفوتين قاتلتين من رافائيل فاران، ليُسجل هدفين رحيل ستيرلينج وجابرييل جيسوس، ليتمكن بذلك من بلوغ الدور ربع النهائي، فيما ودع المرينجي الكأس ذات الأذنين من ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالى.

وبحسب موقع “ديفينسا سنترال” الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز طالب رافائيل فاران بألا يلتفت للانتقادات، حيث دخل رئيس ريال مدريد لغرفة الملابس بعد نهاية اللقاء، وقال للمدافع الفرنسي: “حتى الأفضل يُخطئ أحياناً.. وأنت من الأفضل”.

وأشارت، إلى أن فاران تأثر بكلمات بيريز، وكان على وشك الانهيار بالبكاء، وهو ما جعله يعتذر لزملائه في الفريق الملكي، كما ذهب للمنطقة المختلطة وقدم اعتذاره لجميع جماهير ريال مدريد.

وقال فاران بعد اللقاء: “أريد أن أواجه الجماهير وأعترف بأخطائي، أنا المسؤول عن خسارة ريال مدريد، هي مسؤوليتي تماماً، مثل هذه الأخطاء لا يجب أن تحدث، لقد كان ليلة صعبة ومعقدة علينا”.

#فاران #دوري الأبطال #ريال مدريد

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