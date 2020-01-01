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برشلونة يتحرك لإغراء نجم مانشستر سيتي

الإثنين 10 أغسطس 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتحرك لإغراء نجم مانشستر سيتي


وكالات / سما /

دخل البرتغالي برناردو سيلفا، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن اهتمامات نادي برشلونة الإسباني من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وخسر برناردو سيلفا مركزه الأساسي في مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، حيث بات بيب جوارديولا يُفضل عليه لاعبين آخرين أمثال رحيل ستيرلينج وفيل فودين ورياض محرز، وبالتالي فإن رحيله هذا الصيف، يبقى واردا.

وبحسب صحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن برشلونة سوف يعرض على برناردو سيلفا دوراً مهماً في الفريق خلال الموسم المقبل، من أجل اقناعه باللعب في صفوف البلاوجرانا، والتوقيع معه.

وأضافت، أن برشلونة لن يستطيع دفع الأموال للتعاقد مع برناردو سيلفا، ولذلك سوف يعرض على مانشستر سيتي، إدراج الظهير الأيمن نيلسون سيميدو في العملية، من أجل إتمام هذه الصفقة.

يُذكر أن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات أكثر من لاعب بمانشستر سيتي، على غرار إريك جارسيا وجواو كانسيلو، ولكن يبدو أن الفريق السماوي لن يسمح برحيله لاعبيه بسهولة.

#برشلونة #مانشستر سيتي #برناردو سيلفا

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