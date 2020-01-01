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أتلتيكو مدريد يُسجل حالتين لفيروس كورونا

الإثنين 10 أغسطس 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يُسجل حالتين لفيروس كورونا


وكالات / سما /

ضرب فيروس كورونا، مجدداً، صفوف أتلتيكو مدريد، وذلك قبل أيام من مواجهته المرتقبة ضد لايبزيج الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بمدينة لشبونة البرتغالية.

ومن المتوقع أن يتواجه أتلتيكو مدريد ولايبزيج يوم الخميس القادم في الدور ربع النهائي، ولذلك فمن المنطقي أن يغيب الشخصان اللذان تم تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا، عن بعثة الفريق المتوجهة نحو البرتغال.

وأعلن أتلتيكو مدريد، عبر بيان رسمي نشره على تويتر، عن اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في تشكيلته لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيقام في مدينة لشبونة بالبرتغال خلال الأسبوع الحالي.

ولم يكشف أتلتيكو مدريد عن هوية الشخصيْن المصابيْن، ولكنه أكد على أنهما سيدخلان الحجر الصحي إلى حين التأكد من شفائهما التام من فيروس كورونا.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن مباريات دوري الأبطال ستستمر بشكل طبيعي حتى في حال ظهور حالات كورونا بأي فريق، ما لم تتدخل سلطات الدول وتأمر بحجر الفريق بأكمله، أو في حال عدم توفر 13 لاعباً على الأقل جاهزين للعب ومن بينهم الحارس.

#دوري ابطال اوروبا #فيروس كورونا #كورونا #أتلتيكو مدريد

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