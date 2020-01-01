القضاء الأمريكي يصدر مذكرة استدعاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، ومن بينها "نيويورك تايمز" مؤخرا، أن قاضي محكمة في العاصمة الامريكية واشنطن، أصدر أمرا باستدعاء ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للمثول امامها لاستجوابه ضمن ملف تنظر فيه المحكمة يتعلق بتهديدات تعرض لها سعد الجبري، الذي كان يعمل في السابق في المخابرات السعودية وهو الآن يقيم في مكان سري خشية التعرض للاغتيال على طريقة اغتيال جمال خاشقجي على حد قوله في الدعوى المقدمة امام القضاء الامريكي.

ويشمل امر الاستدعاء الذي أصدرته المحكمة، ثلاثة عشر مسؤولاً وموظفاً سعودياً، اثنان منهم يقيمان في الولايات المتحدة.

من ناحيتها، نشرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية منذ يومين، أن سعد الجبري قد تلقى تهديدا جديدا في مقر إقامته السري في كندا، بعد ان رفعه دعوى قضائية.

وقالت الصحيفة إن أجهزة الأمن الكندية علمت بمحاولة اعتداء جديد على سعد الجبري المقيم في منطقة تورونتو، مؤكدة انه تم تشديد الحراسة بعد تلقيه التهديد الجديد.