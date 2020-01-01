تتويج خدمات البريج بطلا لدوري جوال لكرة السلة 2020

غزة / سما /

حقق فريق نادي خدمات البريج الفوز على نظيره فريق نادي خدمات المغازي، بـ(107_76) نقطة، في مباراة الذهاب من نهائي بطولة دوري جوال لكرة السلة للموسم الحالي، والتي جمعت الفريقين في صالة سعد صايل بمدينة غزة مساء يوم الأحد، دون حضور جماهيري بمباراة بثت عبر القنوات الرياضية.

وكان فريق خدمات البريج قد حقق قبل أيام الفوز على فريق نادي خدمات المغازي بمباراة ضمن مباريات دوري جوال لكرة السلة بـ(89_59) نقطة لصالحه، مقتربا بهذا الفوز من استحقاق بطولة الموسم، وحسمت هذه المباراة النتيجة لتكون البطولة من نصيب فريق نادي خدمات البريج ويكون بطل دوري جوال لكرة السلة.

وتم التحضير للمباراة خلال اجتماع تحضيري أقامه اتحاد كرة السلة الفلسطيني، قبل أسبوع، من أجل إنهاء الاستعدادات للمباراة ضمن الإجراءات الوقائية السليمة، بحيث تم تحديد شكل سير المباراة التي أقيمت دون حضور جماهيري، ودخول فقط 28 شخص للصالة من كل نادي، وعدد من الصحفيين بكشف مسبق، وبثت عبر قنوات رياضية على الهواء مباشرة.

يجدر الإشارة إلى أن شركة جوال الراعي الدائم للرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية أهمها كرة القدم والسلة والطائرة برعايات سنوية، إلى جانب رعايتها تجهيز البنية التحتية لعدد كبير من المنشآت الرياضية، وتعتبر السباقة بين شركات القطاع الخاص في مبادراتها ورعاياتها للقطاع الرياضي.