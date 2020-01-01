  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليس لدينا مصلحة في التصعيد العسكري

غانتس يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة وازدهارها

الإثنين 10 أغسطس 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة وازدهارها


القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس وزير جيش الاحتلال ورئيس الوزراء البديل، اليوم الاثنين، "إن حكومته ليس لديها أي مصلحة في التصعيد العسكري بغزة".

جاءت أقوال غانتس خلال جلسة استماع أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حول الوضع الأمني.

وقال غانتس "كل ما نريده هو عودة أولادنا، ونحن سنكون سعداء لازدهار الوضع الاقتصادي بغزة".

وأضاف "سأكون أسعد حين أرى العمال من غزة يدخلون إسرائيل .. كل هذا يمكن أن يحصل بعودة أولادنا وحينها سنرى غزة في صورة أخرى من التطور".

وفي الأيام الأخيرة، سعى غانتس لربط أي تقدم بالوضع الاقتصادي بغزة، بالتوافق مع حماس على عودة الجنود والإسرائيليين المفقودين بغزة، والذين ترفض حماس الإدلاء بأي معلومات عنهم سوى عبر إتمام صفقة تبادل.

#غانتس #غزة #اسرى #جنود #حماس #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الشاباك يكشف : اعتقال شاب من غزة شارك في عملية قتل خلالها جنديين

محمد عساف يدخل القفص الذهبي بسرية .. فيديوهات من الحفل!

مصرع شاب من خان يونس غرقا في بلجيكا

الصحة بغزة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع

قناة 12: ثلاثة احتمالات أمام نتنياهو بعد خرقه الاتفاق الحكومي....

أكاديمي سعودي ينهال بالشتائم على علا الفارس والسبب طفلة فلسطينية .. هكذا ردّت

صحة غزة تحذر من خطورة المرحلة المقبلة.. وابو نعيم: من الضروري جداً أن نعبر هذه المرحلة بسلام

الأخبار الرئيسية

القسام تطلق وابلًا من الصواريخ التجريبية في رسائل تهديد للاحتلال

وزارة الصحة : الحجر الصحي سيكون 10 أيام وسيتم ايقاف الفحص العشوائي

وفاة مواطن سبعيني من بيت لحم متأثرًا بإصابته بكورونا

بولتون يحذر الإسرائيليين : ترامب قد يتغير.. وبايدن سيئ لكم

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة...