فيديو يوثق لحظة نجاة معتصم النهار من انفجار بيروت – (شاهد)

وكالات

أعاد الممثل السوري معتصم النهار نشر مقطع فيديو متداول له لحظة وقوع الانفجار في مرفأ بيروت الثلاثاء، ويُظهر كيف نجا من الإصابة أو الموت، وذلك خلال وجوده في منطقة الجميزة عند منسق الموضة الخاص به.

ويظهر في المقطع الذي وثّقته كاميرا المراقبة الفنان السوري وهو جالس على كرسي وخلفه الزجاج، فيما يتحدث إليه المنسق، فيبدو بعد سماع الصوت القوي غير مدرك لما يحصل، وينفجر بعدها بلحظات قليلة الزجاج ويتناثر في أرجاء المكان.

وعلّق معتصم على المقطع الذي نشره عبر خاصية الستوريز في “انستغرام” بالقول: “الحمدلله دائماً وأبداً”. وحرص أيضاً على إعادة نشر صوره التي تفاعل معها محبّوه الذين عبروا عن فرحتهم لنجاته وسلامته.

يُذكر أن الفنان السوري موجود حالياً في لبنان من أجل استكمال تصوير مسلسل “أسود فاتح” الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.