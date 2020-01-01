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وزارة الصحة : الحجر الصحي سيكون 10 أيام وسيتم ايقاف الفحص العشوائي

الإثنين 10 أغسطس 2020 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : الحجر الصحي سيكون 10 أيام وسيتم ايقاف الفحص العشوائي


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، صباح اليوم الاثنين، إنّ "الحجر الصحي سيكون 10 أيام بدلًا من 14 يومًا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن طواقمنا ستأخذ فقط عينات للمخالطين من الدرجة الأولى، وسنوقف سحب العينات العشوائية.

وأكد على أنه لا يوجد التزام من المواطنين بتعليمات وزارة الصحة وهناك استهتار كبير على أرض الواقع في كافة المناطق، رغم تسجيل وفيات وإصابات بالفيروس القاتل بشكل دوري.

وحذر الشخرة من سلوك بعض المواطنين المتمثل بنفي وجود الفيروس على ارض الواقع قد يؤدي لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

#وزارة الصحة #الشخرة #فيروس كورونا #الضفة

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