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حالة الطرق بغزة صباح اليوم الإثنين

الإثنين 10 أغسطس 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قالت شرطة المرور بغزة إن البلاد تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، وتوجهت لقائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمنة وكافية.

وأوضحت في بيان لها اليوم الإثنين أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، منوهة عن وجود سوق الإثنين في المحافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس

ودعت الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.

وبينت أنه في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 10 حوادث سير نتج عنها 7 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

#شرطة المرور #حالة الطرق #الطرق

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