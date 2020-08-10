أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين

غزة / سما /
جاءت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الاثنين 10/8/2020، على النحو التالي:
الخضروات
ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل
بندورة: 1ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
خيار: 1ك = 1 شيكل
والبكسة = 8 شيكل
خيار بلدي: 8 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بطاطا: 7 ك = 10 شيكل
باذنجان: 3 ك = 2 شيكل
والبكسة = 5 شيكل
فليفلة: 3 – 4 ك = 10 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 2 شيكل
ليمون: 3ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 1ك = 8 شيكل
لوبيا: 1ك = 2 – 3 شيكل
ملفوف أحمر: رأس صغير = 3 شيكل
الفواكه
بلح أصفر: 1ك = 9 – 10 شيكل
مانجا شيلي: 1ك = 5 شيكل
مانجا مايا: 1ك = 7 شيكل
مانجا: 3ك = 10 شيكل
عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل
خوخ أبو فروة: 1ك = 5 شيكل
خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل
تفاح: 1ك = 4 – 5 شيكل
ذرة: 8 كوز = 5 شيكل
أجاص: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل