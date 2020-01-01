محمد عساف يدخل القفص الذهبي بسرية .. فيديوهات من الحفل!

رام الله / سما /

فاجأ الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، حامل لقب ”آراب أيدول“، جمهوره ومحبيه بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وأعلن عن زواج محمد عساف، مواطنه المغني والمنتج قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معربا عن فرحته بوجود مناسبة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.

وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

ومع إعلان الزواج ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي قيل بحسب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه أقيم في الإمارات وتحديدا في دبي.

مواقع قالت إن والدي محمد عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى محمد عساف ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين.

وأوضحت أن محمد عساف استغل وجودهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.

أما عن جنسية الفتاة فهي من فلسطين وبالتحديد غزة من أم دنماركية وتُدعى ريم عودة . الخبر صدم الجمهور خاصةً أنه جاء من دون سابق إنذار بوجود علاقة حب يعيشها محبوب العرب.