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أكاديمي سعودي ينهال بالشتائم على علا الفارس والسبب طفلة فلسطينية .. هكذا ردّت

الإثنين 10 أغسطس 2020 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكاديمي سعودي ينهال بالشتائم على علا الفارس والسبب طفلة فلسطينية .. هكذا ردّت


وكالات

انهال أكاديمي سعودي بسيل من الشتائم على الإعلامية الأردنية علا الفارس، بسبب خبر نشرته في صفحتها عبر "تويتر".

الأكاديمي كساب العتيبي، علق على خبر نشرته الفارس لعائلة فلسطينية أطلقت اسم "بيروت" على ابنتها، بالقول: "عُلا فارس تتأثر بالبيئة التي تعيش فيها وتُمارس الغش والكذب عيني عينك".

وتابع: "طفلة فلسطينية مولودة قبل ثلاثة أشهر تجعل منها مولودة بالأمس. لا، وتتكلم عن العروبة والكظية وهي أكبر مُتسلّقة وشحاتة لكن بطريقة أُنثوية!".

وأضاف: "الكذب حرام يا مدموزيل".

بدورها، ردت علا الفارس على العتيبي، بوضع روابط للخبر من عدة مصادر، إحداها صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت الفارس: "صدق من قال شين وقوي عين .... ممكن الرابط ؟؟؟ بدال الفوتوشوب ... قال دكتور قال".

وأضافت: "أرفقت لك عدة مصادر لذات الخبر، وأطلب منك رابط واحد يا مسيلمة أنت وجماعتك عشان أصدق أني كذابة".

وقالت الفارس مخاطبة العتيبي: "تدّعي أنك دكتور، حاول تتعالج من متلازمة علا الفارس أنت وربعك.. بالمناسبة ماذا عن البيان الإماراتية التي نشرت الخبر تأثرت بمن هي الأخرى ممكن رد ؟؟؟ فعلا حرف د قبل اسمك له دلالات كثيرة أعتقد اختصار دابة.. وليس دكتور أنا فهمت غلط".

#علا الفارس #سعودي #بيروت #طفلة #فلسطين

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