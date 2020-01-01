  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : اجواء غائمة جزئيا ومعتدلة

الإثنين 10 أغسطس 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء غائمة جزئيا ومعتدلة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وفرصة ضعيفة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية ألمناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وفرصة ضعيفة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو مرعب.. لحظة إصابة زوجة السفير الهولندي بانفجار بيروت

الشاباك يكشف : اعتقال شاب من غزة شارك في عملية قتل خلالها جنديين

مصرع شاب من خان يونس غرقا في بلجيكا

الصحة بغزة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع

قناة 12: ثلاثة احتمالات أمام نتنياهو بعد خرقه الاتفاق الحكومي....

صحة غزة تحذر من خطورة المرحلة المقبلة.. وابو نعيم: من الضروري جداً أن نعبر هذه المرحلة بسلام

أول تعليق من نتنياهو على اعتقال فلسطيني من غزة متهماً بقتل جندييْن قبل عشر سنوات

الأخبار الرئيسية

بولتون يحذر الإسرائيليين : ترامب قد يتغير.. وبايدن سيئ لكم

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة...

وفاة مواطن من مدينة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

قناة 12: ثلاثة احتمالات أمام نتنياهو بعد خرقه الاتفاق الحكومي....

8

هآرتس: هكذا يبدو قتل الفلسطينيين وتلفيق التهم ضدهم "حقوقاً طبيعية" في شرع اليمين الإسرائيلي