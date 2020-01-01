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الإعلان عن مناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "E1" وجبل أبو غنيم وبيت صفافا خلال أسابيع

الأحد 09 أغسطس 2020 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن مناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "E1" وجبل أبو غنيم وبيت صفافا خلال أسابيع


القدس المحتلة / سما /

 كشفت لجنة الإشراف على البناء الاستيطاني في منطقة "E1" شمال شرق مدينة القدس، أنه سيعلن عن المناقصات للشروع ببناء ١٠٠٠وحدة استيطانية ضمن الخطة ٢٣١٨٥/a، في غضون أسابيع.

وأشارت إلى أن من بين الشركات التي ستشارك في البناء، شركة "موريا" القدس للتنمية المحدودة، التابعة لبلدية االاحتلال في القدس، و"مجموعة سلطة تطوير القدس"، وشركة عيدن واريئيل، بمساهمة من جمعية التخطيط العمراني والتنمية والحفظ (RA)، وجمعية بلدية لافي لتطوير التعليم في القدس (RA).

من ناحية أخرى، أوضحت أن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الإسكان والبناء، بصدد الإعلان خلال المرحلة المقبلة عن طرح مناقصات لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية في منطقة "جفعات همطوس" (بؤرة استيطانية)، جنوبي القدس، وعلى أراضي بيت صفافا وصور باهر وأم طوبا، و٢٢٠٠ وحدة استيطانية في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم.

وأوضحت أن الحديث يدور عن مناقصات سيتم تنفيذها في المنطقة التي كانت خاضعة للتجميد، نظراً لمعارضة الولايات المتحدة وألمانيا للبناء عليها آنذاك، خاصة مشروع البناء على أراضي الطور والعيزرية والزعيم وعناتا، مشروع E1.

وأشارت إلى أن تنفذ عمليات البناء الاستيطانية الجديدة، سوف يتم بوتيرة متصاعدة، "نظراً لشدة الطلب المتزايد على السكن في القدس".

#استيطان #القدس #مستوطنات

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