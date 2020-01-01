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الاتحاد الأوروبي: التحركات الأخيرة في شرق المتوسط مقلقة ولا تخدم تركيا أو التكتل

الأحد 09 أغسطس 2020 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: التحركات الأخيرة في شرق المتوسط مقلقة ولا تخدم تركيا أو التكتل


بروكسل /سما/

قال جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن التكتل قلق من "التحركات البحرية" الأخيرة في شرق المتوسط.

وأضاف ممثل الشؤون الخارجية أن الوضع لا يخدم تركيا أو الاتحاد الأوروبي.

وأفاد جوزيب بوريل في بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد، بأن أحدث التحركات البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط مقلقة للغاية، وأنها لن تساهم في إيجاد أي حلول.

وتابع قائلا: "على العكس من ذلك، فإنها ستؤدي إلى قدر أكبر من العداء وانعدام الثقة.. يجب تحديد الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب وتعبئة القوات البحرية"، مشددا على ضرورة حل النزاعات وفقا للقانون الدولي.

وصرح بوريل بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساعدة في حل مثل هذه الخلافات في مجال ذي مصلحة أمنية حيوية.

وأوضح قائلا: "بصفتي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، سأبذل كل الجهود لإعادة إنشاء مثل هذا الحوار وتسهيل إعادة المشاركة.. مسار العمل الحالي لن يخدم لا الاتحاد الأوروبي ولا مصالح تركيا.. علينا أن نعمل معا من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط". RT

#الاتحاد الاوروبي #تركيا #اردوغان #البحر المتوسط

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