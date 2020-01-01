  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كشف ملابسات سرقة أجهزة خلوية بقيمة 120 ألف شيكل في نابلس

الأحد 09 أغسطس 2020 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف ملابسات سرقة أجهزة خلوية بقيمة 120 ألف شيكل في نابلس


نابلس / سما /

 كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات سرقة أجهزة خلوية بقيمة 120 ألف شيكل من إحدى المحلات في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة تلقت شكوى من صاحب محل بيع أجهزة خلوية وملحقاتها حول تعرض محله لعملية سرقة، وعلى الفور قامت المباحث العامة بمتابعة القضية وجمع الأدلة والبيانات، وحصر الاشتباه بأحد العاملين في المحل.

وأضافت أنه تم استصدار مذكرة تفتيش لمنزل المشتبه به، وخلال عملية التفتيش تم ضبط 30 جهاز خلوي، وكمية من ملحقات الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.

وأشارت "العلاقات العامة" إلى أنه وبسماع أقوال المشتبه به وهو أحد العاملين بالمحل، اعترف بسرقة مبالغ مالية وبيع أدوات وملحقات لحسابه الخاص والتصرف بها على فترات.

وتم إحالة المشتبه به للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.

#الشرطة #سرقة أجهزة خلوية #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو مرعب.. لحظة إصابة زوجة السفير الهولندي بانفجار بيروت

الشاباك يكشف : اعتقال شاب من غزة شارك في عملية قتل خلالها جنديين

فيديو : ملخص أهداف مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

خطيبان يلقيان خطبة الجمعة معا في مسجد واحد (فيديو)

أول تعليق من نتنياهو على اعتقال فلسطيني من غزة متهماً بقتل جندييْن قبل عشر سنوات

صور : استعدادات لتسليم مركز جديد للحجر الصحي بغزة

"يديعوت" تكشف: طائرة أحضرت الأموال القطرية في حزيران/يونيو الماضي توجهت اليوم للخليج!

الأخبار الرئيسية

8

هآرتس: هكذا يبدو قتل الفلسطينيين وتلفيق التهم ضدهم "حقوقاً طبيعية" في شرع اليمين الإسرائيلي

الصحة بغزة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع

غانتس وكوخافي

وزير الجيش الاسرائيلي ورئيس أركانه يتوعدان: استمرار اطلاق البالونات الحارقة من غزة سيؤدي إلى رد عنيف

=======

صحة غزة تحذر من خطورة المرحلة المقبلة.. وابو نعيم: من الضروري جداً أن نعبر هذه المرحلة بسلام

الخارجية: مشكلة العالقين الغزيين تتفاقم بشكل كبير.. وسفارتنا بالقاهرة المخولة للإعلان عن فتح معبر رفح