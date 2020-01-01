كشف ملابسات سرقة أجهزة خلوية بقيمة 120 ألف شيكل في نابلس

نابلس / سما /

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات سرقة أجهزة خلوية بقيمة 120 ألف شيكل من إحدى المحلات في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة تلقت شكوى من صاحب محل بيع أجهزة خلوية وملحقاتها حول تعرض محله لعملية سرقة، وعلى الفور قامت المباحث العامة بمتابعة القضية وجمع الأدلة والبيانات، وحصر الاشتباه بأحد العاملين في المحل.

وأضافت أنه تم استصدار مذكرة تفتيش لمنزل المشتبه به، وخلال عملية التفتيش تم ضبط 30 جهاز خلوي، وكمية من ملحقات الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.

وأشارت "العلاقات العامة" إلى أنه وبسماع أقوال المشتبه به وهو أحد العاملين بالمحل، اعترف بسرقة مبالغ مالية وبيع أدوات وملحقات لحسابه الخاص والتصرف بها على فترات.

وتم إحالة المشتبه به للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.