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وفاة فتى من بيت كاحل جراء سقوطه عن علو

الأحد 09 أغسطس 2020 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة فتى من بيت كاحل جراء سقوطه عن علو


رام الله / سما /

اعلن الاطباء في مستشفى الميزان التخصصي عن وفاة الفتى زياد اسماعيل أبو صوان 14 عاماً من بلدة بيت كاحل، متأثرا باصابته جراء سقوطه عن علو.

وأفاد د. شريف الطردي رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي، ان الفتى المرحوم، وصل الى قسم الطوارئ بحالة حرجة، وهو يعاني من عدة اصابات، كان أخطرها نزيف حاد في تجويف البطن بسبب تهتك للكبد والذي سببه السقوط، وقد توقف القلب لديه.

وأضاف د. الطردي، بعد إنعاش القلب تم إدخاله لغرفة العمليات ولكن شدة الإصابة والقصور الحاد في الدورة الدموية بسبب النزيف أدى إلى وفاته.

#وفاة #سقوط عن علو

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