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"الخارجية": ارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا إلى 209 والإصابات لـ4105

الأحد 09 أغسطس 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": ارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا إلى 209 والإصابات لـ4105


رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 209 حالات، بعد تسجيل وفاة جديدة في السعودية.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات ارتفعت أيضا إلى 4105، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة في أميركا، فيما استقرت حالات التعافي عند 1711 حالة.

وذكرت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، أن حالة الوفاة الجديدة في صفوف الجالية للمواطن مصباح محمد أحمد جاسر (83 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 64.

وفي أميركا، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية هناك بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في ولاية أوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2240، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الثالث عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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