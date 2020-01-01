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6 حالات جديدة بـ"كورونا" في الأردن 5 منها محلية

الأحد 09 أغسطس 2020 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 حالات جديدة بـ"كورونا" في الأردن 5 منها محلية


عمان /سما/

 سُجلت في الأردن، اليوم الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، 5 منها محليّة، وواحدة خارجية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1252، بحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية.

وتوزعت الحالات، كالتالي: 3 مخالطة لمصابين في محافظة إربد، إضافة لحالتين مخالطتين لأحد المصابين في محافظة المفرق، وحالة بين القادمين من الجزائر ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

كما سجلت 9 حالات شفاء، جميعها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، فيما تمّ إجراء 5925 فحصا مخبريا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في الأردن حتى الآن 646473 فحصا.

#الاردن #فيروس كورونا

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