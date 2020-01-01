كحيل لنقيب مقاولي لبنان: جاهزون للمساهمة في إعادة اعمار ميناء بيروت

غزة / سما /

وجه رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل رسالة تضامن كامل إلى رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية م. مروان الحلو مع استعداد للمساهمة في اعادة اعمار المدينة الأقرب لقلب الشعب الفلسطيني

وعبر كحيل في رسالة الى نقيب مقاولي لبنان عن تقديم المقاولين الفلسطينيين تعازيهم الحارة لأروح الشهداء والدعاء بشفاء الجرحى وشعورهم بالألم الشديد لما اصاب مرفأ بيروت والخسائر الكبيرة في المدينة الأقرب والأحب للشعب الفلسطيني.

واعتبر كحيل ان الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة يعتصر قلبه الألم الكبير على نزيف منارة مدن العرب تحت وطأة الانفجار المدمر، بالنظر لما مرت به محافظات غزة من حروب ودمار وفقدان البيوت والمنشآت الاقتصادية على مدار سنوات طويلة.

وأكد كحيل أن التضامن مع لبان الشقيق ليس بالمشاعر الصادقة فقط، بل من خلال الاستعداد الكامل على المساعدة عبر تسخير كافة الامكانيات والخبرات لمساعدة لبنان على ازالة الأنقاض وإصلاح الضرر الجزئي وإعادة اعمار مرفأ ومدينة بيروت بالاعتماد على تجربة الشركات الفلسطينية في التعامل مع نتائج الحروب جراء الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة وما خلفته من دمار.

وشدد كحيل على أن كافة المقاولين بغزة مستعدون لتقديم الممكن تطوعا لتخفيف عن مدينة بيروت المكلومة واستعدادهم الكامل لنقل الخبرة وكل المطلوب لاجتياز هذا المصاب الجلل.

وأضاف ان قلوب المقاولين الفلسطينيين تدعو الله أن يعين لبنان العزيز على اعادة اعمار وإصلاح ما تدمر، مع ايمانهم الكامل ان بيروت ستتجاوز جراحها وتنهض عزيزة شامخة من جديد لتبقى أبية على الحزن والانكسار.