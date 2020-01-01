الهدمي: ارتفاع خطير بأعداد المصابين بكورونا في القدس

القدس المحتلة /سما/

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن الفترة منذ بداية شهر حزيران الماضي شهدت ارتفاعا خطيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث التباعد وارتداء الكمامات وتجنب التجمعات من أجل سلامتهم.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية اليوم الأحد إلى مديرية صحة محافظة القدس برفقة رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون.

وكان الدكتور خالد شيحة ،مدير مديرية صحة محافظة القدس، في استقبال الوزير حيث اطلعه على سير العمل في المديرية.

وأشاد الوزير الهدمي بجهود الطواقم الطبية في المحافظة خاصة في ظل الظروف الحرجة جدا نتيجة الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

وحذر الوزير الهدمي من الارتفاع المستمر في أعداد المصابين بالفيروس ما يستدعي الحرص على إجراءات الوقاية الطبية والسلامة العامة.

وأكد على أن وزارة شؤون القدس تضع كل إمكاناتها في خدمة المواطنين المقدسيين.

وكانت مديرية صحة محافظة القدس قامت خلال الأشهر الماضية بجهود كبيرة جدا بإجراءات فحوصات كورونا وتقديم العناية الصحية للمواطنين.