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فروانة: 500 أسير في سجون الاحتلال امضوا اكثر من 15 عام

الأحد 09 أغسطس 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فروانة: 500 أسير في سجون الاحتلال امضوا اكثر من 15 عام


غزة /سما/

قال عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الاسرى أن ما يزيد عن (500) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد مضى على اعتقالهم أكثر من 15سنة.

وأشار في تصريح صحفي انه خلال العامين القادمين سنشهد ارتفاع كبير جدا في أرقام الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20سنة.

وأضاف:"فاليوم عددهم وصل (50) أسيراً، فيما سنكون بعد عامين أمام (300) اسير وأكثر ضمن قائمة "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم 20سنة ومايزيد". وأكد ان هذه الارقام تستدعي من الكل الفلسطيني، لاسيما فصائل المقاومة الى تدارك هذا الموقف الخطير والسعي لمعالجته. ان تحرير الأسرى ليس واجبا وطنيا ودينيا وسياسيا وانسانيا وأخلاقيا فقط، وانما ضرورة حيوية وجوهرية لتعزيز ثقافة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني.

#عبد الناصر فروانة #اسرى

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