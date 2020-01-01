الاقتصاد بغزة تتلف 3 اطنان فول مدمس وتضبط 30 طن جبنة فيتا

غزة /سما/

اتلفت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في محافظة الشمال 3 اطنان من الفول المدمس و30 طن من جبنة الفيتا.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم أن طواقمها تحفظت على كميات أخرى من الفول المدمس تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، مشيرة الى أن الطواقم ضبطت جبنة الفيتا بسبب ارتفاع نسبة الدهن فيها وانخفاض نسبة البروتين وغير مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

ونفذت طواقم حماية المستهلك في محافظة الشمال 26 زيارة وجولة تفتيشية على المحال والأسواق، سجلت خلالها 5 محاضر ضبط واتلاف.

وقالت ان هذه الجولات تأتي للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة في المحلات التجارية الأسواق وحفاظاً على صحة المواطنين.