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الرئيس المصري يوجه رسالة مهمة للبنانيين...

الأحد 09 أغسطس 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس المصري يوجه رسالة مهمة للبنانيين...


القاهرة /سما/

ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية.

وقال بسام راضي الناطق باسم الرئاسة المصرية إن السيسي شارك السيد اليوم عبر الفيديو في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

ودعا الرئيس المصري اللبنانيين إلى تركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلال افتتاح المؤتمر على ضرورة التحرك بسرعة وفعالية "لأن مستقبل لبنان على المحك"، مؤكدا أن بلاده تعمل ما في وسعها "لتجنب الفوضى في لبنان، لأنها لا تخدم الوضع".

بدوره قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه التزم أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة، وأكد "أن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

وجتى الآن، وقدمت فرنسا 50 مليون يورو، ألمانيا 20 مليون دولار، الكويت 41 مليون دولار، قطر 50 مليون دولار، المفوضية الأوروبية 63 مليون يورو.

RT

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #لبنان #انفجار بيروت

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