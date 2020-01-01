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ازمة الميزانية الاسرائيلية: سجال حاد بين نتنياهو وغانتس.. والاخير يفقد اعصابه!

الأحد 09 أغسطس 2020 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ازمة الميزانية الاسرائيلية: سجال حاد بين نتنياهو وغانتس.. والاخير يفقد اعصابه!


القدس المحتلة /سما/

سجال حاد وجدال ساخن اشتعل اليوم بين رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس على خلفية ازمة الائتلاف الحكومي حول المصادقة على الميزانية حيث يصر غانتس رئيس تحالف "ازرق ابيض" بالمصادقة على ميزانية لعامين في حين يدعم نتنياهو ووزير المالية كاتس ميزانية لعام واحد، والامر الذي يمكنه ان يجر اسرائيل الى انتخابات جديدة. 

وخلال جلسة المجلس الحكومي المصغر لشؤون كورنا، اشتعل النقاش وتبادل الصراخ بين وزراء الحكومة، وخلال ذلك صاح غانتس نحو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو :"من اليوم الاول لم تنووا الالتزام بالاتفاق بخصوص ميزانية لعامين"، ورد عليه نتنياهو :"فليقم احدكم برفع مكبر الصوت، لا نسمع". وفق ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي

وفي ذروة النقاش رفع غانتس صوته متوجها الى وزير المالية يسرائيل كاتس، ووصف احد الوزراء المشاركين بالنقاشات انه "فقد اعصابه"  

وقام اعضاء المجلس اليوم بالمصادقة على تمديد القيود المفروضه على التجمع بسبب انتشار فيروس كورونا ومن هذه القيود : منع التجمع لأكثر من 20 شخضا في منطقة مفتوحة وعشرة في منطقة مغلقة، الصلاة في مكان مغلق حتى 10 اشخاص، منع تام لتشغيل البارات والملاهي الليلية، والمتنزهات المائية والترفيهية وقاعات الافراح. 

#اسرائيل #غانتس #نتنياهو #كابينت كورونا #الحكومة الاسرائيلية #ازمة الميزانية

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