تثبيت الاعتقال الإداري للأسير سليمان قطش من عين يبرود

رام الله /سما/

ثبتت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري لأصغر أسير في في صفوف المعتقلين الإداريين " سليمان سالم قطش" من بلدة عين يبرود قضاء رام الله .

قال والده سالم قطش :" محكمة الاحتلال ثبتت الاعتقال الإداري الثالث بحق ابني الأسير الفتى سليمان قطش وللمرة الثالثة على التوالي ، بالرغم من صغر عمره إلا أن محكمة الاحتلال اعتمدت على ملف سري وهمي من اجل شرعنة الاعتقال الإداري وتثبيته ، فهذه المحاكم الصورية تشرعن الاعتقال الإداري أمام العالم بصورة خبيثة ".

يشار أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل" قطش" بتاريخ 19/12/2019 ، وهو طالب في الصف الحادي عشر وشقيقه قصي قطش محكوم عامين ونصف وبقي له عدة أشهر للإفراج عنه .