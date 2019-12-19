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تثبيت الاعتقال الإداري للأسير سليمان قطش من عين يبرود

الأحد 09 أغسطس 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تثبيت الاعتقال الإداري للأسير سليمان قطش من عين يبرود


رام الله /سما/

ثبتت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري لأصغر أسير في في صفوف المعتقلين الإداريين " سليمان سالم قطش" من بلدة عين يبرود قضاء رام الله .

قال والده سالم قطش :" محكمة الاحتلال ثبتت الاعتقال الإداري الثالث بحق ابني الأسير الفتى سليمان قطش وللمرة الثالثة على التوالي ، بالرغم من صغر عمره إلا أن محكمة الاحتلال اعتمدت على ملف سري وهمي من اجل شرعنة الاعتقال الإداري وتثبيته ، فهذه المحاكم الصورية تشرعن الاعتقال الإداري أمام العالم بصورة خبيثة ".

يشار أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل" قطش" بتاريخ 19/12/2019 ، وهو طالب في الصف الحادي عشر وشقيقه قصي قطش محكوم عامين ونصف وبقي له عدة أشهر للإفراج عنه .

#محكمة الاحتلال #الاعتقال الاداري #اسير

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