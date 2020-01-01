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دعوة لوقفة احتجاجية للإفراج عن الناشط محمود النواجعة

الأحد 09 أغسطس 2020 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوة لوقفة احتجاجية للإفراج عن الناشط محمود النواجعة


رام الله /سما/

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل ، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام الممثلية الألمانية، وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 11 آب/أغسطس 2020، الساعة 11:00 صباحاً، لمطالبة ألمانيا بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي بالتحرّك والضغط على إسرائيل من أجل الإفراج الفوري عن المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان والمنسّق العام اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، محمود النواجعة من مدينة يطا جنوب الخليل ، والمعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية نشاطه السياسي والحقوقي.

يشار أن قوات الاحتلال قد اعتقلت محمود النواجعة في 30 يوليو/تمّوز/2020، بعد اقتحام العشرات من جنود الاحتلال منزله فجرا ً واقتياده مكبّلاً ومعصوب العينين بعيداً عن زوجته وأطفاله الثلاثة. وقد حُرم النواجعة، منذ لحظة اعتقاله، من حقّه في التواصل مع محاميه. كما مدّدت المحكمة العسكرية احتجاز النواجعة في الثاني من آب/أغسطس، بطلبٍ من جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك"، استناداً إلى ملف سري لم يُسمَح للنواجعة أو لمحاميه، المنتدَب من مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاطّلاع عليه.

#اسرائيل #حملة المقاطعة

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