صحة غزة تعزز إجراءاتها الوقائية لاستقبال العائدين من خلال المعابر الحدودية

غزة /سما/

أكد رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في الادارة العامة للمستشفيات في صحة غزة، أن انه تم اتخاذ تدابير وقائية إضافية باتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى ضمن الإجراءات الطبية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" استعدادًا لاستقبال آلاف المواطنين العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون.

وأوضح العبادلة في تصريح صحفي له، أن الوزارة قامت بتجهيز عدة أماكن لانتظار الحالات، والحفاظ عليها من الاختلاط غير الآمن، بحيث تكون موزعة حسب الفئات، مشيرًا إلى أنه تم فرز حالات المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، والمرضى المزمنين، والفتيات والشباب، والعائلات، والمخالطين لحالات مصابة.

وقال "تم التجهيز لإجراء فحص الكورونا، لجميع العائدين أول دخولهم لتقييم حالتهم من خلال الطواقم الطبية المدربة والمؤهلة لذلك، على أن يتم توزيع الحالات على أماكن الحجر الصحي كل حسب حالته"، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة المرضى والطواقم الطبية والتمريضية وتمنع من انتقال العدوى.

وأضاف "إن الوزارة تتابع اجراء تدريبات مكثفة لكوادرها الصحية العاملة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والعاملين في مجال الاسعاف والطوارئ لإبقائهم على درجة عالية من الاستعداد والجهوزية لمواجهة فيروس كورونا".