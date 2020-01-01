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"يديعوت" تكشف: طائرة أحضرت الأموال القطرية في حزيران/يونيو الماضي توجهت اليوم للخليج!

الأحد 09 أغسطس 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تكشف: طائرة أحضرت الأموال القطرية في حزيران/يونيو الماضي توجهت اليوم للخليج!


القدس المحتلة /سما/

ذكرت مصادر اعلام اسرائيلية، أن طائرة أقلعت مؤخراً من إسرائيل، متوجهة إلى منطقة الخليج.

وأوضحت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية، أن طائرة (N467AM) أقلعت مؤخراً باتجاه منطقة الخليج، في حين أنه في 23 حزيران/ يونيو الماضي، أحضرت الطائرة في رحلة مشابهة، مبلغ 50 مليون دولار، وهي أموال منحة قطرية.

وأضافت الصحيفة: "سنعرف المزيد في غضون ساعات قليلة حول ماهية هذه الرحلة".

 في 23 من حزيران/يونيو الماضي، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن طائرة (N467AM) أقعلت من مطار بن غوريون إلى العاصمة القطرية الدوحة، والطائرة توقفت في الدوحة لمدة تقل عن ساعة.
 

#اسرائيل #المنحة القطرية #منطقة الخليج #طائرة (N467AM)

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