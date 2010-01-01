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أول تعليق من نتنياهو على اعتقال فلسطيني من غزة متهماً بقتل جندييْن قبل عشر سنوات

الأحد 09 أغسطس 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من نتنياهو على اعتقال فلسطيني من غزة متهماً بقتل جندييْن قبل عشر سنوات


القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: إنه تم إبلاغه اليوم، بشأن اعتقال فلسطيني، "تورط" في قتل جنديين على الحدود مع القطاع قبل عشر سنوات.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): أن "دولة إسرائيل" لن يرتاح بالها، حتى محاسبة كل من يريد النيل منها حتى لو مرت سنين، وفق تعبيره.

و زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، أنه اعتقل فلسطينيا من سكان رفح جنوب قطاع غزة، كان يقف خلف هجوم أدى لمقتل جنديين إسرائيليين أحدهما ضابط، في مارس/ آذار 2010 على السياج الحدودي بين مستوطنتي نيريم والعين الثالثة.

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ووفقًا لمزاعم الشاباك، فإنه المعتقل هو عبدالله شاكر الدغمة (38 عامًا) من رفح، وخلال التحقيق معه اعترف بالمسوؤولية عن الهجوم.

وبحسب البيان، "فإن الدغمة كان ناشطًا في كتائب الأقصى عام 2008، وخطط حينها للهجوم، وفي مارس/ آذار 2010، اتفق الدغمة مع ناشط آخر، لضم ناشط ثالث إليهما لتنفيذ الهجوم، وهما "بسام الدغمة" الذي قتل في هجوم لاحق ويتبع للجهاد الإسلامي".

ونفذ الهجوم حينها على السياج الحدودي بالقرب من أرض لعائلة بسام، وقام أعضاء الخلية بوضع خطة لوضع عبوات ناسفة، وحصلوا على أسلحة رشاشة وعبوات ناسفة من نشطاء آخرين من كتائب الأقصى والجهاد الإسلامي، ونفذوا العملية بشكل شخصي.

وفي أعقاب ذاك الهجوم أصبح الدغمة ناشطًا في الجهاد الإسلامي وعمل فيه حتى اعتقاله.

وقدم الإدعاء الإسرائيلي لائحة اتهام ضد الدغمة أمام محكمة بئر السبع، باتهامه بالضلوع في الهجوم، والانتماء لتنظيم وصفوه "بالإرهابي".

#اسرائيل #نتنياهو #الشاباك #قطاع غزة

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