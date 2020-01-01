ثقافة جنين تفتتح معرض الكتاب السنوي

جنين /سما/

افتتحت مديرة وزارة الثقافة في متحف بيت زمان الثقافي والتراثي في جنين، اليوم الأحد، معرض الكتاب السنوي بعنوان "نور على نور"، بالتعاون مع مجموعة فريق بلا هوية الثقافي، وياسمينتي للكتب، تزامنا مع الذكرى السنوية الـ12 لرحيل الشاعر محمود درويش.

وأكدت مديرة ثقافة جنين آمال غزال، أهمية هذه الفعاليات التي تدعم الحركة التعليمية والثقافية في جنين وتسهم في تعزيز الحراك الثقافي، سيما وأنه يحتوي على تشكيلة واسعة ومتنوعة من الكتب والموسوعات العلمية والثقافية والأدبية، ومدتهم بمجموعة من الألوان من خلال رسم جدارية تحث وتشجع على القرائة بريشة الفنان عبد الله ابو قذيلة، وزاوية لرسم "بور تري"، وصور وأشخاص، وزاوية للقرائة الهادفة في مختلف المجالات مع مراعات شروط السلامة في ظل تفشي فيروس كورونا.

من جهته، قال منسق المعرض لمجموعة فريق بلا هوية الثقاقي حمزة حردان، إن تنظيم هذا المعرض جاء من أجل تشجيع القرائة ودعم الفن الفليكلوري، وجزء من حالة الصمود التي يمارسها شعبنا كل يوم من أجل أن يبقى على أرضه رغم تحديات الاحتلال.

واضاف أن ضعف اهتمام المواطن الفلسطيني بالقراءة يخلق تحديات كبيرة أمام الكتاب، ما يتطلب تفعيل مثل هذه المعارض كي نعدم القراءة والتعليم والفن والمسرح والإبداع في مجتمعنا.

يشار إلى أن المعرض يستمر لمدة خمسة أيام في متحف بيت "زمان" التراثي والثقافي، ويضم زاوية للتصوير الفوتغرافي، وزاوية للأشغال اليدوية للشباب، وزاوية لإبداعات الأسرى، وزاوية للتحف والنثريات والمطرزات والمنتجات اليدوية، إضافة إلى إكسسوار المعارض، كما تخلل المعرض وصلات زجلية للشاعر الشعبي محمد لحلوح (أبو الناجي)، ورسم الفنان عبد الله أبو قذيلة جدارية على جدران المتحف.