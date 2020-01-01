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غنام: لجان الرقابة والتفتيش ستكثف جولاتها لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية

الأحد 09 أغسطس 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام: لجان الرقابة والتفتيش ستكثف جولاتها لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية


رام الله /سما/

أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام أن لجان الرقابة والتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة العامة في المحافظة، ستكثف من جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت بالبروتوكول الصحي، والتعليمات والإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم ومنع تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته المحافظ غنام في مقر المحافظة، اليوم الأحد، ضم كافة جهات الاختصاص لمناقشة آليات تنفيذ الرقابة والتفتيش والالتزام بالبروتوكولات الصحية، وفقا لقرار مجلس الوزراء حول تشكيل لجان الرقابة والتفتيش الميدانية في المحافظات.

وبينت غنام أن هذه الجولات ستتم وفق برنامج يومي لتشمل كافة القطاعات في جميع المناطق، وخاصة في ريف وقرى المحافظة، وسيتم فرض العقوبات وفقا للقانون على المخالفين.

وشددت على ضرورة التكامل بين كافة مؤسساتنا للخروج من الأزمة بأقل الأضرار، لافتة إلى أن المحافظة تفتخر بحالة الانسجام والشراكة بين كافة مؤسساتها خدمة للمواطن.

ووجهت غنام تحياتها للأجهزة الأمنية ولكافة الطواقم العاملة في الميدان التي تواصل الليل بالنهار للحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا، داعية كافة المواطنين وأصحاب المنشآت لضرورة الالتزام بالتعليمات وخاصة ارتداء الكمامة وعدم التجمع والاكتظاظ، بالإضافة لاتباع وسائل الوقاية والتعقيم.

يشار إلى أن اللقاء ضم مدراء الشرطة، والضابطة الجمركية والصحة، والاقتصاد الوطني، والزراعة، والتنمية الاجتماعية، والعمل، والحكم المحلي، والنقل والمواصلات.

#محافظ رام الله #ليلى غنام

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