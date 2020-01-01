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الخارجية تدين مهاجمة المستوطنين مركبات المواطنين

الأحد 09 أغسطس 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين مهاجمة المستوطنين مركبات المواطنين


رام الله /سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام عناصر منظمات المستوطنين الإرهابية المتمركزة في بؤرة الإرهاب "يتسهار"، بمهاجمة مركبات المواطنين الفلسطينيين وإلقاء الحجارة عليها في الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، ما أدى الى إصابة مواطن بجروح.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، "من جديد يطل الإرهاب اليهودي برأسه من "يتسهار" ليواصل اعتداءاته الاستفزازية العنصرية على المواطنين الفلسطينيين، ويهدد حياة المارة على الطرقات العامة".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة على تلال وهضاب الضفة الغربية المحتلة، والتي تمارس إرهابها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومزروعاتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم بحماية قوات الاحتلال.

وطالبت الخارجية الدول كافة بوضع منظمات الإرهاب اليهودي المنتشرة في المستعمرات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة على قوائم الإرهاب، وملاحقتها قضائيا ومنعها من دخول أراضيها، مؤكدة أن رعاية الحكومة الاسرائيلية لتنظيمات المستوطنين الإرهابية وإسنادها ودعمها لها هو إرهاب دولة منظم.

#الخارجية والمغتربين #الاعتداءات الاسرائيلية #مستوطنون

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