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خبراء يكشفون عمق الحفرة التي أحدثها انفجار مرفأ بيروت

الأحد 09 أغسطس 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء يكشفون عمق الحفرة التي أحدثها انفجار مرفأ بيروت


بيروت /سما/

كشف مصدر أمني لبناني نقلا عن خبراء فرنسيين، اليوم الأحد، عن عمق الحفرة التي أحدثها الانفجار في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف في المدينة.

ونقل المصدر الأمني عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى مكان الانفجار في مرفأ بيروت، قولهم إن الحادث خلف حفرة بعمق 43 مترا.

ويشارك رجال إنقاذ فرنسيون في عمليات البحث وإزالة الركام من مكان الانفجار، ويساعد أفراد من الشرطة والدرك في التعرف على هويات الضحايا وكشف أسباب المأساة.

ويشارك الخبراء الفرنسيون أيضا في تقييم المخاطر الكيميائية الناجمة عن المواد المنبعثة من جراء الانفجار، الناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في أحد مستودعات ميناء بيروت منذ نحو 7 سنوات.

وأقامت فرنسا جسرا جويا وبحريا لنقل أكثر من 18 طنا من المساعدات الطبية ونحو 700 طن من المساعدات الغذائية إلى بيروت بعد الحادث.

#انفجار بيروت #لبنان

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