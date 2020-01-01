نادي الصداقة يحدد موعد بداية فترة الإعداد

غزة / سما /

حدد نادي الصداقة موعد بداية فترة الإعداد للفريق الأول, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2020-2021.

وأكد النادي أن فترة الإعداد ستبدأ في منتصف أغسطس الجاري, بعد الاتفاق بين الإدارة والجهاز الفني بقيادة سامي سالم.

ومن المتوقع أن تستغرق فترة الإعداد, 6 أسابيع, يتخللها خوض عدة مباريات ودية, قبل المشاركة في دوري الدرجة الممتازة, المقررة في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن الصداقة حلّ في المركز الثامن لدوري الدرجة الممتازة خلال الموسم الحالي برصيد 27 نقطة, ووصل لنصف نهائي كأس غزة.