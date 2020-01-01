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شاهد.. وزيرة الإعلام اللبنانيّة تقدّم استقالتها

الأحد 09 أغسطس 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. وزيرة الإعلام اللبنانيّة تقدّم استقالتها


وكالات

قدّمت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، اليوم الأحد، استقالتها من الحكومة اللبنانية، لتكون أول عضو في مجلس الوزراء يتنحى عن منصبه، بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 150 قتيلًا وستة آلاف جريح.

وقالت عبد الصمد في كلمة بثتها وسائل إعلام محلية إن "بعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن". وقدمت اعتذارها من اللبنانيين "لعدم تلبية طموحاتهم" في الحكومة التي تشكلت بداية العام الحالي.

ويأتي إعلان عبد الصمد، إثر استقالة خمسة نواب من البرلمان يمثل ثلاثة منهم حزب الكتائب الذي يُعد من أشد معارضي السلطة منذ سنوات، فضلًا عن النائبة المستقلة بولا يعقوبيان ومروان حمادة المقرّب من وليد جنبلاط.

ودعا البطريك الكاردينال بشارة الراعي خلال عظة الأحد، الحكومة إلى الاستقالة.

وقال "لا تكفي استقالة نائب من هنا ووزير من هناك، بل يجب، تحسسا مع مشاعر اللبنانيين وللمسؤولية الجسيمة، الوصول إلى استقالة الحكومة برمَّتها إذ باتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، وإلى إجراء انتخابات نيابيَّة مبكّرة، بدلًا من مجلس بات عاطلًا عن عمله".

وأضاف أن "ما شهدناه بالأمس من تحركات شعبية غاضبة يؤكّد على نفاذ صبر الشعب اللبناني المقهور والمذلول، ويدل على التصميم في التغيير إلى الأفضل".

ووصف الراعي الانفجار وتداعياته بأنه "جريمة موصوفة ضد الإنسانية"، داعيًا إلى إجراء "تحقيق دولي لكشف حقائقها".

#منال عبد الصمد #بيروت #لبنان #وزيرة الاعلام

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