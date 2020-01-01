تجربة ناجحة على "إنزيم" يكافح أمراض الشيخوخة.. تفاصيل

وكالات / سما /

أجرى فريق علمي في كوريا الجنوبية تجربة ناجحة على "إنزيم" جديد، جرى اكتشافه؛ بهدف مكافحة الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.



وذكرت دراسة منشورة في مجلة "سيانس أدفانسز" العلمية، أن باحثين من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا قاموا بتعديل إنزيم مضاد للشيخوخة، وتجربته على الديدان المخبرية، مؤكدة أن الباحثين تمكنوا من التحكم بعمر هذه الديدان عن طرق زيادة أو إنقاص نسبة هذه الإنزيمات في أجسامها.



وأشارت الدراسة إلى أن هذا يشكل تطورا كبيرا، من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة بمجال تصنيع العقاقير المؤخرة لأعراض وأمراض الشيخوخة، لافتة إلى أن الإنزيم الذي تم تعديله يسمح للديدان المستديرة بتحويل السكر إلى طاقة، عندما تنخفض الطاقة الخلوية.



وبحسب المجلة العلمية، فإن العلماء نجحوا في زيادة أعمار الديدان المستديرة بالمختبرات، وهي ديدان خيطية طويلة، يتم استخدامها بشكل شائع في الاختبارات المعملية، مبينة أن "إطالة الأعمار جاء بعد القيام بتعديلات على البروتينات المشاركة بإنتاج الطاقة بالخلايا".



وفي تفاصيل هذه البروتينات، يعمل بروتينان "VRK-1" و"AMPK"، مع بعضهما في خلايا الدودة المستديرة، حيث يعطي الأول الأخير إشارة للعمل من خلال لصق جزيء فوسفات، بينما يتمثل دور AMPK في مراقبة مستويات الطاقة بالخلايا، أي عندما تنخفض الطاقة الخلوية.