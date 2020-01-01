تعرف على أسماء الكادر الفني الجديد لنادي نماء

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية عن الجهاز الفني الجديد لنادي نماء، استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2020-2021.

وأكد نادي نماء أن صالح عسلية سيتولى تدريب الفريق في الموسم الجديد، على أن يكون محمد قشطة في منصب المدرب المساعد ومدير الكرة.

كما سيبقى إياد دويمة مدربا لحراس المرمى, وعبيدة أبو ندى مدربا للياقة البدنية، وماهر غنيم طبيبا، وحسام البرش معالجا.

يشار إلى أن نماء تطوّر بشكل ملحوظ في الموسم الأخير, بعدما ظهر بشكل جيد في دوري الأولى بحلوله سادسا على جدول الترتيب برصيد 32 نقطة ووصوله لنصف نهائي كأس غزة.