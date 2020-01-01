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وزيرة الصحة : تسجيل 277 إصابة جديدة بكورونا و239 حالة تعافٍ

الأحد 09 أغسطس 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 277 إصابة جديدة بكورونا و239 حالة تعافٍ


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 277 إصابة جديدة و239 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة توزعت في 7 محافظات هي: الخليل (172)، نابلس (12)، بيت لحم (23)، قلقيلية (5)، رام الله والبيرة (25)، طولكرم (4)، ضواحي القدس(36).

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: جنين (38)، نابلس (25)، قلقيلية (8)، الخليل (105)، أريحا والأغوار (49)، طولكرم (14).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 55.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 44.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 14 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #الضفة #اصابات #الصحة

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