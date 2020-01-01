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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة غالبيتهم أسرى محررون

الأحد 09 أغسطس 2020 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، خمسة مواطنين من الضفة، غالبيتهم أسرى محررون. 

وقال نادي الأسير، في بيان، إن ثلاثة أسرى محررين جرى اعتقالهم من بلدة فقوعة شرق جنين، وهم: سياف خليل مساد، وميلاد فؤاد مساد، ومحمد جمال عرام.

ومن قرية الجانية غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أشرف محمد مظلوم، والمواطن ليث مالك صبيح من بلدة حزما في القدس.

يذكر أن تلك القوات قد اعتقلت خلال اليومين الماضيين على الأقل خمسة مواطنين بينهم رئيس مجلس قروي بلدة بيتللو في رام الله نصر محمد رضوان أبو زيادة.

#الاحتلال #نادي الأسير

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