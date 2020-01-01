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"الجهاد الاسلامي" تحذر الاحتلال من تصاعد اعتداءاته بحق الفلسطينيين

الأحد 09 أغسطس 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الاسلامي" تحذر الاحتلال من تصاعد اعتداءاته بحق الفلسطينيين


غزة / سما /

حذرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، من أن استمرار الإرهاب الإسرائيلي سيؤدي إلى رد فعل فلسطيني، محملةً الاحتلال نتيجة أي أذى يلحق بالمواطنين والمزارعين نتيجة التصعيد العدواني.

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها، أن تكرار الاعتداءات بحق أبناء الشعب الفلسطيني هو إمعان في العدوان الذي يمارسه الاحتلال والذي تجلّت صورته البشعة في الجريمة النكراء التي أدت لاستشهاد المواطنة داليا السمودي في جنين يوم الجمعة الفائت.

وأوضحت الحركة، أن الشهيدة السمودي هي أم فلسطينية، أصيبت برصاص الاحتلال أثناء قيامها بتحضير الحليب لطفلها الرضيع في جنين، عندما اخترق الرصاص الإسرائيلي جسدها الضعيف، لترتقي شهيدة بعد ساعات من نفس اليوم، وفق نص البيان.

واعتبرت الحركة، أن مشهد إطلاق النار العشوائي تجاه المواطنين في منازلهم ومزارعهم يتواصل ويتكرر من خلال قيام قوات الاحتلال المتمركزة خلف السلك الزائل بإطلاق النار بشكل كثيف على منازل المواطنين والحقول الزراعية شرق قطاع غزة، وهذا تهديد واضح للمدنيين ويعرض حياتهم للخطر الشديد.

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