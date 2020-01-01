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محمد صلاح قنبلة هذا النادي في سوق الانتقالات

الأحد 09 أغسطس 2020 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح قنبلة هذا النادي في سوق الانتقالات


وكالات / سما /

يتجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لأن يصبح قنبلة سوق الانتقالات الصيفية بعدما صار على رأس أولويات ناد جديد.

وأشارت صحيفة “دون بالون” الإسبانية إلى أن النجم المصري لم يعط دلائل كثيرة عن مستقبله خلال التصريحات التي خرج بها عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تتزايد الأخبار في إنجلترا عن اقتراب صلاح من الانتقال إلى ناد جديد بالفعل، وهو ما يجعل يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، يتحرك سريعًا في سوق الانتقالات من أجل العثور على بديل يمكنه تغطية مركز الجناح الأيمن على أعلى مستوى.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب فاز بالفعل بـدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول ليحقق بذلك حلمه، لكنه وفي عمر الـ 28 لا يزال يريد الاستمرار في تحقيق أهدافه الرياضية، ويكمن التحدي القادم بالنسبة له في ناد لم يرفع أبدًا كأس دوري الأبطال ولكنه يستمر في الاستثمار بشكل هائل، وهو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يمكنه تجنب اختراق قوانين اللعب المالي النظيف باتباع خطة مشابهة لخطة تعاقده مع الفرنسي نيمار عند التحرك لضم صلاح بتقديم عرض للحصول على خدماته على سبيل الإعارة مع بند بأحقية الشراء في الموسم التالي.

ويرغب الباريسيون في تشكيل خط هجوم ناري يتكون من نيمار ومبابي وبجانبهم محمد صلاح، كما يسعى أبناء العاصمة الفرنسية بعقد صفقة بهذا الحجم للحفاظ على نجومهم الذين كانوا يفكرون في الرحيل بسبب عدم تحقيق النتيجة المرغوبة في دوري أبطال أوروبا.

#محمد صلاح #ليفربول

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