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عودة لعنة دور الـ16 لفريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الأحد 09 أغسطس 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة لعنة دور الـ16 لفريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

عادت لعنة دور الـ16 للظهور مرة أخرى لنادي ريال مدريد وذلك يعد أن تم إخراجه من بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي من الدور الاول لمراحل خروج المغلوب.

يأتِ ذلك سلسلة من النجاحات في العقد الماضي، حيث أن ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2010 و2019 وصل إلى نصف النهائي 4 مرات والمباراة النهائية 4 مرات وحقق 4 ألقاب على صعيد البطولة ذات الأذنين.

لكن تغير الكثير في الريال في آخر موسمين وكانت البداية بخروج كريستيانو رونالدو وانتقاله إلى يوفنتوس، والذي غادر هو كذلك المسابقة في آخر عامين مع الفريق الإيطالي.

كان المرينجي قد فشل في عبور دور الـ16 العام الماضي في ظل وجود سولاري على دكة الاحتياط وذلك أمام أياكس بقيادة مدربه تين هاج، وفي يوم الجمعة أخرج مانشستر سيتي الريال بعد نجاح فريق بيب جوارديولا في الفوز ذهاباً وإيابا.

وضع الريال في البطولة الأوروبية الأهم في آخر عامين يقترب من وضعه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما فشل الريال في التأهل لدور الـ8 لمدة 6 مواسم متتالية، ولم تتلاشى تلك اللعنة إلا مع قدوم جوزيه مورينيو الذي جعل الريال أقرب للمنافسة جدية أكبر على البطولة والاقتراب من النهائي.

وتم محو تلك اللعنة في عام 2014 بعد الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة العاشر ليفتتح الريال سلسلة من الانتصارات القارية المتتالية والفوز بلقب الأبطال في أعوام 2016،2017 و2018 بقيادة المدرب زين الدين زيدان، ولكن عودته هذه المرة لم تجعله يتخطى ذلك الحاجز أمام السيتي.

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