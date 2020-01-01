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ماركا تكشف موقف ميسي النهائي من المشاركة ضد بايرن ميونخ

الأحد 09 أغسطس 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماركا تكشف موقف ميسي النهائي من المشاركة ضد بايرن ميونخ


وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، النقاب عن موقف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من المشاركة في مباراة بايرن ميونخ الألماني القادمة.

و يستعد البارسا لملاقاة الفريق البافاري في لشبونة بالبرتغال يوم الجمعة القادم في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

و تسبب ميسي في قلق برشلونة بشأن حضوره في المباراة بعدما تعرض البولجا لإصابة في الشوط الأول من مباراة نابولي مساء السبت في الكامب نو ، في إياب ثمن النهائي.

لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن ميسي سيتمكن من خوض مباراة البايرن حيث تواصلت مع مصادر داخل النادي و علمت أن اللاعب بخير.

و أوضحت ماركا أن ما تعرض له ميسي مجرد كدمة قوية بسبب السنغالي كاليدو كوليبالي ، و أن إصابة اللاعب لا تقلق، و لن يخضع ليو حتى لفحوصات طبية في الوقت الحالي.

و سيتعامل ميسي مع الإصابة ببعض الثلج فقط لتقليل التورم، علماً بأن الكدمة سببت ألماً حاداً لميسي لكنه سيختفي بمرور الوقت دون أي قلق، على حد قول ماركا.

#الماركا #بايرن ميونخ #ميسي #نابولي #ليونيل ميسي #برشلونة

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