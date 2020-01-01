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ميسي ورونالدو مرشحان لجائزة الأفضل في دوري الأبطال

الأحد 09 أغسطس 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي ورونالدو مرشحان لجائزة الأفضل في دوري الأبطال


وكالات / سما /

أزاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الستار عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المباريات الأربع التي أقيمت هذا الأسبوع ضمن فعاليات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليون في التأهل إلى ربع نهائي الكأس ذات الأذنين، بينما ودع نابولي وتشيلسي وريال مدريد ويوفنتوس هذه البطولة من الدور ثمن النهائي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر حسابه بتويتر، إن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وكايل ووكر مرشحون للتتويج بجائزة أفضل لاعب في هذا الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن روبرت ليفاندوفسكي من قيادة بايرن ميونخ لربع النهائي، عندما سجل هدفين ضد تشيلسي، فيما نجح كريستيانو رونالدو في هز شباك ليون بثنائية، ولكنها لم تكن كافية لعبور فريقه إلى المرحلة الموالية.

أما ليونيل ميسي فقد سجل هدفاً ضد نابولي وتسبب في ركلة جزاء، فيما سجل هدفاً آخر ولكن الحكم ألغاه بداعي وجود لمسة يد على النجم الأرجنتيني.

بينما قدم كايل ووكر مستويات رائعة ضد ريال مدريد، ونجح في إجهاض خطورة إدين هازارد، كما مد يد العون لزملائه على الصعيد الهجومي.

#ليونيل ميسي #كريستيانو رونالدو #دوري الأبطال

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