  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خلال 48 ساعة سيتم افتتاح أكبر مختبر في فلسطين لفحص عينات كورونا في مدينة أريحا

الأحد 09 أغسطس 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال 48 ساعة سيتم افتتاح أكبر مختبر في فلسطين لفحص عينات كورونا في مدينة أريحا


رام الله / سما /

 أعلن عضو لجنة الطوارئ في وزارة الصحة أسامة النجار، اليوم الأحد، أن الوزارة ستفتتح مختبرًا جديدًا في مدينة أريحا خلال 48 ساعة، وهو المختبر الأكبر في محافظات الضفة تمهيدًا للمرحلة القادمة وعودة السفر وفتح معبر الكرامة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل لافتتاح مختبر آخر في طولكرم بعد الانتهاء من ترتيبات مختبر أريحا.

وأضاف النجار في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم، أن عدد الفحوصات سيرتفع بعد افتتاح المختبرات الجديدة والأجهزة الجديدة التي بدأت الوزارة بإدخالها، مبينًا أن هناك شحنة كبيرة جدًا تحتوي على تجهيزات طبية وأدوية وملابس تحتجزها دولة الاحتلال في موانئها إضافة إلى عدد من الشحنات الموجودة في الأردن وترفض سلطات الاحتلال إدخالها حتى الآن.

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الدفاع اللبناني يكشف معلومات خطيرة عن شحنة نيترات الامونيوم وانفجار مرفأ بيروت...

غزة قد تنفجر بأي لحظة.."والا" يوضح شكل المواجهة المقبلة بين حماس وإسرائيل!

وزارة التنمية: صرف 700 شيكل لنحو 68 ألف أسرة فلسطينية

فيديو : ملخص أهداف مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

"قبلة موت" إسرائيلية لمخطّط الضم؟.. دبلوماسي إسرائيليّ رفيع: هذه الطريقة الوحيدة لتنفيذ الضم...

فيديو مرعب.. لحظة إصابة زوجة السفير الهولندي بانفجار بيروت

مسؤول لبناني يتوعد بـ"الرد المسلح" على إسرائيل إذا ثبت تورطها

الأخبار الرئيسية

إطلاق نار تجاه عمال بناء الجدار في كيسوفيم والاحتلال يقصف نقاط رصد للمقاومة

قناة اسرائيلية : نتنياهو قرر عدم الالتزام باتفاق التناوب وألا يكون غانتس رئيسا للوزراء

l

فيديو مرعب.. لحظة إصابة زوجة السفير الهولندي بانفجار بيروت

860x484

هكذا قتل الاحتلال داليا سمودي.. حاولت حماية طفليها من الغاز فباغتتها رصاصةٌ بمنزلها

مستشار عون يتوعد بـ" الرد" على إسرائيل إذا ثبُت تورُّطها بانفجار المرفأ