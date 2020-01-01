خلال 48 ساعة سيتم افتتاح أكبر مختبر في فلسطين لفحص عينات كورونا في مدينة أريحا

رام الله / سما /

أعلن عضو لجنة الطوارئ في وزارة الصحة أسامة النجار، اليوم الأحد، أن الوزارة ستفتتح مختبرًا جديدًا في مدينة أريحا خلال 48 ساعة، وهو المختبر الأكبر في محافظات الضفة تمهيدًا للمرحلة القادمة وعودة السفر وفتح معبر الكرامة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل لافتتاح مختبر آخر في طولكرم بعد الانتهاء من ترتيبات مختبر أريحا.

وأضاف النجار في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم، أن عدد الفحوصات سيرتفع بعد افتتاح المختبرات الجديدة والأجهزة الجديدة التي بدأت الوزارة بإدخالها، مبينًا أن هناك شحنة كبيرة جدًا تحتوي على تجهيزات طبية وأدوية وملابس تحتجزها دولة الاحتلال في موانئها إضافة إلى عدد من الشحنات الموجودة في الأردن وترفض سلطات الاحتلال إدخالها حتى الآن.