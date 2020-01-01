حمدونة : زنازين الأسرى تتحول إلى أفران لا تطاق في ظل ارتفاع درجات الحرارة

غزة / سما /

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد المؤسسات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط الدولية والصليب الأحمر الدولى بزيارة عاجلة للسجون للاطلاع على أحوال الأسرى وخاصة في معتقلات وسجون صحراء النقب في ظل ارتفاع درجة الحرارة .

وبيَن حمدونة أن الأسرى يعانون من حرارة الغرف في معتقل النقب وسجون الجنوب عامة والتى تضربها الشمس طوال النهار في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلها الطبيعى من كل عام ، والاكتظاظ في الغرف ، مما أدى إلى تحويل الغرف إلى أفران حارة لا تطاق .

وأكد حمدونة أن عدم الرقابة على أوضاع السجون ، واستفراد إدارة السجون بالأسرى في ظل التحريض الرسمى من سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية ، وتجاهل مطالبهم يحتاج لوقفة جدية للضغط على الاحتلال من أجل تحسين شروط المعتقلين حتى حريتهم .